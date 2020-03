Descrizione evento: Ancona Flower Show – 4/5 aprile 2020, Mole Vanvitelliana La mostra mercato di piante rare e inconsuete torna con la sua ottava edizione nel capoluogo marchigiano con tanti espositori da tutta Italia. Corsi gratuiti di giardinaggio e artigianato all’interno della manifestazione faranno da contorno ad un evento ormai consolidato. Si apre l'edizione 2020 del circuito botanico nazionale Flower Show e, come di consueto, ad inaugurare la stagione è la città di Ancona. L'appuntamento florovivaistico, ormai tappa fissa per i più affezionati, che tornerà a colorare la Mole Vanvitelliana sabato 4 e domenica 5 aprile 2020. Anche quest'anno l'esposizione si ingrandirà svolgendosi lungo il canalone della Mole che circonda il cortile interno, affacciandosi sul mare. La mostra mercato florovivaistica di piante rare e inconsuete, come sempre ospiterà produttori e collezionisti facenti parte dell'elite botanica nazionale e andando così ad individuare un pubblico altamente selezionato: la sua ottava edizione porterà in Mole molteplici varietà botaniche, dalle migliori collezioni di Pelargoni alle Tillandsie, dalle Orchidee alle Bouganville, Piante Carnivore, Grasse, Iris, Perenni, Rose, Agrumi, Rododendri, Camelie, Azalee, un'ampia collezione di Aromatiche, e molto altro per offrire anche in questa edizione il meglio del settore. Il pubblico sarà coinvolto anche in un percorso che sempre si intreccia con quello botanico, con la molteciplità di espositori che porteranno primizie culinarie e artigianali: dal cioccolato, al the, le confetture fino a tutte le declinazioni della visciola, lo zafferano, ma anche arredamento da esterno, prodotti per la cura della persona, Kokedama, sculture in ferro battuto, e tanti altri prodotti basati sulla natura e sulla cultura del verde. La kermesse anche quest'anno si arricchisce di attività collaterali, per grandi e piccini, completamente gratuite che vedranno protagonista il giardinaggio di qualità. Tanti saranno gli esperti del settore che metteranno a disposizione del pubblico tutte le loro conoscenze in campo florovivaistico per insegnare agli esperti tecniche e segreti sempre diversi e per i nuovi appassionati le basi per sviluppare il proprio pollice verde. Ogni attività collaterale che si svolge all'interno della mostra mercato è gratuita ed aperta a tutti, previa iscrizione online al sito www.anconaflowershow.com. Divertimento e cultura del verde sono le parole d'ordine per l'edizione 2020 di Ancona Flower Show, il cui scopo sarà l'intrattenimento dei visitatori attraverso un'offerta vastissima di rarità botaniche e di appuntamenti con esperti del settore. Un'edizione da non perdere insomma per ammirare rare meraviglie e approfondire le proprie conoscenze sul giardinaggio, ma anche semplicemente per vivere due giornate “total green” in pieno relax in una delle location storiche più affascinanti della città di Ancona.