Descrizione evento:

NOI NON SIAMO BARBARI

Drammaturgia Philipp Löhle

Traduzione Umberto Gandini

Regia Andrea Collavino

Con Filippo Gessi, Saverio Tavano, Teresa Timpano, Stefania Ugomari di Blas

Light Designer Roberto Vinattieri

Assistente alla Regia Daniele Palmeri

Co-Produzione La Contrada Teatro Stabile di Trieste / Scena Nudai In collaborazione Con Civica Accademia D’arte drammatica Nico Pepe di Udine

Una coppia di tedeschi benestanti, Mario e Barbara. Li vediamo immersi nei loro problemi europei, nella loro vita privata. Una notte piovosa e fredda si festeggia il compleanno di Barbara. Ci sono dei nuovi vicini, Linda e Paul, e poi qualcuno bussa alla porta. Mai si sarebbero immaginate le conseguenze di questo evento. Noi siamo noi, e gli altri non lo sono. E questo è il punto di partenza, il dato di fatto da cui inizia l’ipotesi messa in campo. Se una notte si presentasse alla nostra porta uno, qualcuno, in cerca di aiuto…La paura si materializza nella possibile perdita di sicurezze costruite in secoli, millenni di storia, sicurezze fatte di oggetti, welfare, democrazia, giustizia, chi garantirà la sopravvivenza di tutto questo di fronte allo sconosciuto, al grande Mah!

IN PROGRAMMAZIONE

Sabato 21 Marzo 2020 Ore 21.00

Domenica 22 Marzo 2020 Ore 18.00