Descrizione evento: Escursione nel Versante della Magia fino al Lago maledetto dove abitano i demoni e in passato negromanti, streghe e cavalieri si recavano a praticare i riti magici dentro i tre cerchi tra gli "occhiali". Narra la leggenda che prenda il nome dal sangue di Pilato che colora le acque di rosso, come il rosso del Chirocefalo del Marchesoni che è possibile veder nuotare con un po' di fortuna lungo le rive. Un motivo in più per esserci: lungo la via del ritorno visita (facoltativa) al Museo della Sibilla a Montemonaco in cui è custodita la Grande Pietra - € 15 difficoltà - impegnativa durata - 5:00 ore + soste dislivello - 1 000 m per esigenze organizzative le prenotazioni si accettano via email a entro le 13:30 del giorno precedente indicando: recapito telefonico, numero dei partecipanti e dove si preferisce unirsi al gruppo; partenza alle 8:15 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (coordinate GPS: 43.22555 13.77733) e arrivo previsto a Foce alle 10:00 attrezzatura richiesta: calzature adatte a percorrere sentieri, vestiario traspirante idoneo all'ambiente montano, zaino con pranzo al sacco, scorta d'acqua e giubbino impermeabile; utili cappello, crema solare, occhiali e cambio da lasciare in auto; si possono anche utilizzare i bastoni da nordic walking o trekking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e l'eventuale rinvio o annullamento verrà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di meteo avverso o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi sull'evento collegato