Descrizione evento: domenica 15 marzo:

WORKSHOP:

Incisione con materiali di recupero, tetrapak

Incisione, pranzo e stampa con Cecilia Maria Giampaoli



Programma indicativo:



- 10:00: arrivo e benvenuto;

- 10:30: incisione;

- 13:00: pranzo;

- 15:00: stampa.



Chi è Cecilia Giampaoli?

Nata nel 1982 a Urbino. Studia incisione, illustrazione e disegno animato presso la storica Scuola del Libro. Si diploma in comunicazione grafica all’ISIA di Urbino con una tesi in fotografia e conclude gli studi diplomandosi in grafica d’arte all’Accademia di Belle Arti di Urbino. Questa formazione ad ampio raggio sui linguaggi e sulle tecniche delle arti visive fornisce supporto e ispirazione alla sua ricerca artistica e alla pratica di insegnamento che conduce. Dal 2002 al 2012 collabora con il centro internazionale per la grafica d’arte KAUS di Urbino di cui è condirettore artistico fra il 2011 e il 2012. Dal 2011 insegna Tecniche Fine Arts al corso di Illustrazione dell’ISIA di Urbino. È un’appassionata scrittrice di racconti.



L’argomento del giorno:

Incidere il tetrapak è un modo divertente per avvicinarsi alla stampa calcografica. La tecnica permette di ottenere, con l’ausilio di strumenti e materiali facilmente reperibili, una piccola tiratura di stampe. Il laboratorio è adatto agli adulti, ma anche ai bambini. Tetrapak identifica comunemente un materiale di recupero facilmente reperibile. Il nome deriva in realtà da Tetra Pak una delle maggiori aziende produttrici di sistemi per il confezionamento di alimenti. Si tratta di un supporto poliaccoppiato in carta, alluminio e polietilene che, per le sue caratteristiche meccaniche, si presta molto bene ad essere lavorato per la realizzazione di matrici incavografiche.





Il contributo per la giornata è di €55,00 comprensivo di pranzo, per i bimbi €30,00.



E’ richiesta la prenotazione obbligatoria tramite messaggio privato facebook al profilo https://www.facebook.com/mstellarossio alla pagina https://www.facebook.com/ValdericArte/o tramite telefono chiamando Stella al 328 33 80 906 (anche WhatsApp).



Per chi viene da lontano o per chi ha piacere di fermarsi ci sono le camere in blu!



Per vedere la lista completa degli eventi 2020 clicca qui:



Per arrivare a ValdericArte? guardate le istruzioni sul sito:



VI ASPETTIAMO A

ValdericArte Creative Residence

Località Valderica, 8

Lamoli di Borgo Pace PU

www.valdericarte.com



