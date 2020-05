Descrizione evento: La facile camminata ad anello inizia da Torre di Palme e percorre il Sentiero Natura nel Bosco di Cugnolo tra la Macchia Mediterranea e arriva alla Grotta degli Amanti dove proprio in questi giorni ebbe luogo la vicenda di Antonio e Laurina. Il percorso è inoltre interessante anche per gli affioramenti Pliocenici, le inedite vedute sul "Borgo più bello d'Italia", le due ville settecentesche e il parco, il panorama sulla campagna marchigiana con la costa fino al Monte Conero - € 8 difficoltà - facile durata - 2:30 ore dislivello - 100 metri le prenotazioni si ricevono via email a entro le 19:30 del giorno precedente indicando: recapito telefonico, numero dei partecipanti e dove si preferisce unirsi al gruppo; partenza alle 8:15 dal parcheggio di via Ugo la Malfa 2 a Lido san Tommaso di Fermo (GPS: 43.22555 13.77733) e arrivo previsto a Torre di Palme alle 1900 attrezzatura necessaria: calzature adatte a percorrere sentieri, vestiario traspirante idoneo all'attività escursionistica; si possono utilizzare bastoni da nordic walking o da trekking per aiutare la progressione l'evento è confermato al raggiungimento di un numero minimo di adesioni e l'eventuale rinvio o annullamento verrà comunicato per email entro la sera precedente; in caso di meteo avverso o altro impedimento le Guide valuteranno la revisione dell'escursione, la scelta di percorsi alternativi o di concentrarsi sull'evento collegato