L'emergenza Coronavirus ha portato alla sospensione dello svolgimento di ogni evento culturale, associativo, sportivo e di altro tipo.



Per contrastare il diffondersi dal contagio da Coronavirus, l'indicazione per tutti è stare a casa e limitare gli spostamenti a quelli essenziali e comprovati per motivi lavorativi, sanitari o di necessità.



Per quanto riguarda gli eventi presenti sul portale, pubblicati prima dell'emergenza Coronavirus, lo staff di Marcheinfesta.it, nell'impossibilità di effettuare verifiche per ciascuno degli eventi presenti sul portale, non è a conoscenza delle eventuali variazioni e non è responsabile per esse.