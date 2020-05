Descrizione evento: La nostra eperienza e i nostri studi ci hanno permesso di sviluppare questa innovativa pratica costituita sia dalla pratica respiratoria che dal rilassamento guidato. - E' facile rendersi conto di come il respiro sia lo specchio dei nostri stati emotivi e di come il ritmo respiratorio è collegato alla nostra vita psicologica. Quindi, così come gli sforzi mentali, le diverse emozioni, i vari comportamenti, causano una certa modificazione del respiro, allo steso modo, regolando il nostro respiro più ritmato è possibile rendere la mente più quieta. - Liberarsi dalle tensioni ed avere pace mentale sono i segreti per una vita equilibrata, la visione chiara della realtà si ottiene solo quando si è liberi dalle tensioni psico-ficsiche. YOGA NIDRA è un rilassamento guidato. Un’antica tecnica che rafforza la volontà e infonde coraggio per affrontare le difficoltà della vita e risolvere tutti i problemi inerenti la sfera psicologica, come paure inconsce, ansia, poca stima di sé, insicurezze eccc... YOGA NIDRA è una tecnica attraverso la quale si impara a rilassarsi coscientemente: è lo stato di "sonno dinamico". Una tecnica per indurre un rilassamento fisico, mentale ed emozionale. Il termine deriva da due parole sanscrite Yoga (unione) e Nidra (sonno). La pratica di Yoga nidra equivale a diverse ore di sonno profondo è riposante come quattro ore di sonno normale. Per la sua semplicità e per i notevoli benefici è una tecnica adatta a tutti.