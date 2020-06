Descrizione evento: Un trekking impegnativo ma molto suggestivo ci farà raggiungere questo luogo quasi sconosciuto dei Monti Sibillini. L'altare della Sibilla è un imponente e caratteristico arco naturale che si affaccia dal fianco del Monte Priora verso il Monte Sibilla, in uno splendido scenario di verdi pascoli d'altura e maestosi bastioni calcarei. Sarà la leggendaria Gola dell'Infernaccio il varco dal quale inizierà il nostro cammino: cammineremo nella celebre gola scavata dal fiume Tenna, immersi in un ambiente fiabesco tra spettacolari pareti rocciose, giochi d'acqua, e boschi centenari. Approfittando quindi di una pausa visiteremo l'eremo di San Leonardo gioiello costruito nell'arco di un'intera vita da Padre Pietro Lavini, il “muratore di Dio”. Tra prati d'altura e affacci mozzafiato sull'alta Val Tenna cammineremo fino all'altare della Sibilla per una vista estremamente aerea su tutta la Gola, le vette del Sibilla e del Priora.



É richiesto allenamento, esperienza di trekking precedenti, e abitudine al cammino. Per alcuni tratti esposti l'escursione è sconsigliata a chi soffre di vertigini e a chi ha timore del vuoto.



Età minima 15 anni

Difficoltà: EE (Sentiero per escursionisti esperti)

Durata escursione: 6 h (soste comprese) distanza: 14 km dislivello: 760 m



Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp)



Ritrovo:

ore 7,00 parcheggio Bar Caprice, Marina di Altidona (FM)

link google maps https://goo.gl/maps/mCK9xNhv3T82



ore 8,00 spiazzo esterno Agriturismo Antico Mulino dei Sibillini, Via Tenna 3, Montefortino (FM)

link google maps https://goo.gl/maps/u1VCwe3qWWv





Quota 15 €



La quota comprende:

Guida escursionistica (abilitata Regione Marche, certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito

Trekking guidato

Assicurazione RCT





La quota non comprende:



Quanto non scritto in “la quota comprende”

Materiali e abbigliamento: zaino, scarponi da trekking, pantaloni lunghi, bastoncini telescopici da trekking, giacca a vento o k-way, abbigliamento a strati, cappello, crema solare, acqua 1,5 lt, pranzo al sacco.



Precauzioni e misure ANTI-COVID:

PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

ogni partecipante deve avere e utilizzare:



- n. 1 mascherine chirurgiche (meglio se 2 o 3) con marchio CE (possibilmente non la usa e getta ma quella riutilizzabile)

La mascherina NON VA indossata durante il cammino ma nei momenti di sosta e e al momento di incrocio con altre persone durante il cammino lungo il sentiero

- n. 1 paia di guanti monouso (facoltativi) in lattice o in nitrile (per la fase di pagamento)

- gel disinfettante a norma CE non autoprodotto



SMALTIMENTO DPI. Ogni partecipante dovrà essere dotato di un sacchetto di plastica per riporre i DPI usati e potenzialmente infetti.



Spostamenti: su mezzi propri.

Fine attività: h 16,30 circa

Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.



