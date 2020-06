Descrizione evento: Gagliarda escursione nella Valle del Fargno, bella valle dei Sibillini settentrionali dalla doppia anima. Cammineremo inizialmente nella vetusta faggeta tra esemplari centenari, salendo di quota ci ritroveremo quindi nello scenario della prateria e dello scenografico canyon roccioso e mentre avremo una bella vista aerea sulla verde faggeta, non sarà difficile individuare in cielo il volo di rapaci come falchi, gheppi e poiane. Poi si continua l'ascesa fino al Rifugio del Fargno dal quale godere una vista top che spazia dalle creste del Monte Priora, la Val di Panico e la maestà rocciosa del Monte Bove.



E' richiesto allenamento e abitudine al cammino.



Età minima 12 anni

Difficoltà: E (Escursionistico)

Durata escursione: 6 h (soste comprese) distanza: 13 km dislivello: 650 m



___________________________________________________



Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp)



Ritrovo:

ore 7,00 Civitanova Marche - parcheggio Mercatone Uno, uscita casello A14

link google maps https://goo.gl/maps/fzcJBFCebgH2



ore 8,15 Bolognola, piazzale Hotel Ristorante Bucaneve

link google maps https://goo.gl/maps/hQ5wjgPJX5NFypV37



Quota 15 €



La quota comprende:

Guida escursionistica (abilitata Regione Marche, certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito

Trekking guidato

Assicurazione RCT



La quota non comprende:

Quanto non scritto in “la quota comprende”

___________________________________________________



Materiali e abbigliamento: zaino, scarponi da trekking, pantaloni lunghi, bastoncini telescopici da trekking, giacca a vento o k-way, abbigliamento a strati, cappello, crema solare, acqua 1,5 lt, pranzo al sacco.



Precauzioni e misure ANTI-COVID:

PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

ogni partecipante deve avere e utilizzare:



- n. 1 mascherine chirurgiche (meglio se 2 o 3) con marchio CE (possibilmente non la usa e getta ma quella riutilizzabile)

La mascherina NON VA indossata durante il cammino ma nei momenti di sosta e e al momento di incrocio con altre persone durante il cammino lungo il sentiero

- n. 1 paia di guanti monouso (facoltativi) in lattice o in nitrile (per la fase di pagamento)

- gel disinfettante a norma CE non autoprodotto



SMALTIMENTO DPI. Ogni partecipante dovrà essere dotato di un sacchetto di plastica per riporre i DPI usati e potenzialmente infetti.



Spostamenti: su mezzi propri.

Fine attività: h 16,30 circa

Numero minimo totale, 5 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.