Descrizione evento: Si parte da uno dei Santuari simbolo dei Sibillini, la Madonna dell'Ambro, per una bellissima escursione nella faggeta che ricopre il versante nord del monte Priora, sovrastando la valle più selvaggia dei Sibillini solcata dal torrente Ambro. Si esce dal bosco ai piedi di una spettacolare area rocciosa chiamata Ara della Regina per poi raggiungere la testata della valle, racchiusa tra Priora, Pizzo Berro e Pizzo tre Vescovi, e la nascosta sorgente che fuorisce da un tunnel naturale scavato nella roccia. Rientro dallo stesso sentiero Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 1100 m Tempo di percorrenza effettivo: 6:15 ore Lunghezza: 16,5 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Avere buona preparazione fisica Ritrovo principale Ore 9:00 Santuario Madonna dell'Ambro - Montefortino (FM), , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito