Descrizione evento: E’ l’escursione più popolare del Parco, l’itinerario racchiude in poco tempo ambienti molto diversi: si passa dalla impressionante Gola dell’Infernaccio con le sue pareti verticali di calcare massiccio e le turbolente acque del fiume Tenna, alla centenaria ed evocativa faggeta di San Leonardo sino all’omonimo Eremo, un luogo dalla storia millenaria da cui si gode una magnifica vista sull’alta valle del Tenna e sulla Sibilla. Andata e ritorno dallo stesso sentiero Circa 15 minuti di auto per spostarsi dal luogo di incontro al punto di partenza dell'escursione Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 320 m Tempo di percorrenza effettivo: 2.30 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 9:00 - Di fronte al Bar "Fonte della Valle" - Montefortino (FM), , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito