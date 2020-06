Descrizione evento: Uno dei simboli delle Marche: le Lame Rosse. Un luogo fantastico soprannominato il Grand Canyon delle Marche, i Camini delle Fate o ancora la Cappadocia delle Marche. Cammineremo dalle sponde del Lago di Fiastra per poi immergerci nel bosco di leccio, che ci accompagnerà fino ad una piccola valle dove si apre lo spettacolo delle Lame Rosse! Percorso: A/R Lago di Fiastra - Diga - Val di Nicola - Lame Rosse. Trasporto: mezzi propri Nota COVID-19: l’escursione è rivolta ad un numero limitato di persone; durante l’escursione dovremo mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione) Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 12 giugno. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 400 m Tempo di percorrenza effettivo: 2 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Bar Il Gatto e la Volpe, San Lorenzo al Lago, Fiastra (MC) ore 16.00, 62035 San Lorenzo Al Lago MC, Italia, San Lorenzo Al Lago

Altri ritrovi Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 8:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito