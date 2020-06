Descrizione evento: Una facile escursione all'estremo nord del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, passeggiando in una valle verdissima ricoperta di boschi. Attraverseremo piccoli borghi, raggiungeremo la panoramicissima Rocca di Col di Pietra a picco sulla Valle del Fiastrone e al ritorno ci tufferemo nel fantastico mondo delle Farfalle visitando il Giardino a loro dedicato composto da numerosi ambienti, dove è possibile vedere le farfalle in assoluta libertà. La “Casetta-osservatorio” dove è possibile osservare uova, bruchi e crisalidi, dal vero, “l’Orto officinale”, lo “Spazio aromatiche” per toccare e annusare le piante officinali, aromatiche e selvatiche. Un regno fantastico fatto di profumi, colori, sapori e tante piccole emozioni! Per chi vuole fermarsi al termine delle attività, è possibile prenotare degustazioni o pranzo presso il Giardino delle Farfalle http://www.giardinofarfalle.it/ Prezzo adulti: 18 € Prezzo bambini: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 250 m Tempo di percorrenza effettivo: 2.30 ore Lunghezza: 8 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Ore 9:00 Di fronte al Giardino delle Farfalle - Cessapalombo (MC), , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito