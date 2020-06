Descrizione evento: Da Torre di Palme verso la grotta degli amanti: un anfratto naturale, scavato nella roccia arenaria, che fece da sfondo all’amore sfortunato fra due giovani del posto: Antonio e Laurina. Tutto attraversando il bosco del Cugnolo, un'aree protette delle Marche che vanta la presenza di un prezioso angolo di macchia mediterranea intatta.



Una data scelta non a caso, che corrisponde al solstizio d'estate, periodo straordinariamente potente e ricco di tradizioni: parleremo dei simboli, dei miti e delle usanze legate a questo momento, andremo alla ricerca delle magiche Erbe di San Giovanni e creeremo il nostro speciale mazzetto di erbe propiziatorie.



Durante il percorso andremo a riconoscere le specie che incontriamo e parleremo del loro uso curativo e culinario.



Chi vuole può portare un barattolino di vetro con dentro dell'olio (preferibilmente di girasole deodorato o di mandorle). Se avremo la fortuna dalla nostra parte, potremo incontrare l'Iperico, l'Erba Scacciadiavoli per eccelenza e con lui realizzare una semplice preparazione erboristica da riportare a casa.



DETTAGLI TECNICI



Lunghezza: 4 km

Tempo di percorrenza: 3 h soste incluse

Dislivello: 150 mt

Difficoltà Escursione: Facile - percorso su sentiero.



Equipaggiamento obbligatorio: Scarponcini da trekking o scarpe con suola scolpita

Equipaggiamento consigliato: abbigliamento a strati, pantaloni lunghi, 1 cambio da tenere in auto, acqua, snack, macchina fotografica, binocolo, bastoncini da trekking, Kway.



Costo 20 euro (la quota comprende: servizio guida ambientale AIGAE + attività di riconoscimento e raccolta erbe di San Giovanni)

Minorenni: 10 euro.



Trasporto: mezzi propri

Luogo di incontro: Caffè Gelateria Le Loggia a Torre di Palma, alle h 8.45

Partenza escursione alle h 9.00

https://goo.gl/maps/ALM2w8vn6GRtFFyE7



INFO e PRENOTAZIONI

Federica – Guida ambientale escursionistica AIGAE - +39 3494737063

Sara – erborista, pranic healer, cuoca del benessere +39 3201614883



Prenotazione obbligatoria. Posti limitati.



NB: l’escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19: ogni escursionista deve avere con sé la mascherina chirurgica con marchio CE ed almeno una di ricambio, un paio di guanti monouso in lattice o nitrile (facoltativi), minimo 150 ml di gel disinfettante a norma CE non autoprodotto. La mascherina sarà indossata durante il briefing iniziale, finale e durante le soste, per tossire o starnutire. Non sarà utilizzata durante il cammino. Si manterrà la distanza tra escursionisti di 2mt, eccetto nei casi di nuclei familiari.



(Riserve: Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l’escursione può essere modificata o annullata il giorno stesso dell’evento.)