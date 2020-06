Descrizione evento: Il Monte Revellone è una delle montagne più belle del Parco Naturale Gola della Rossa e di Frasassi. Con un comodo sentiero, raggiungeremo la sua vetta dal borgo di Castelletta, attraversando boschi e praterie e costeggiando rocce e piante profumatissime tra paesaggi da favola. Percorso: Castelletta - Scoccioni - Revellone - Valico di Castelletta - Castelletta Trasporto: mezzi propri L'escursione non è valida per la Passamontagna Card! Nota COVID-19 * Durante l’escursione mantenere il distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante il tour ma solamente durante le soste ed in luoghi chiusi che non permettono la distanza di 2 mt). * Portare igienizzante per le mani a base alcolica. * Nel rispetto delle misure di contenimento del contagio, se si accusano sintomi simil-influenzali (dolori diffusi, febbre, raffreddore, tosse), se si è entrati in contatto con persone affette da Covid-19 nelle ultime 2 settimane o se si è sottoposti alla misura della quarantena, non si potrà partecipare all’escursione. * In caso di mancanza dei dispositivi di protezione interpersonale non si potrà partecipare all'escursione. * Obbligatorio lasciare nome, cognome e numero di cellulare per compilare l’elenco delle presenze da conservare per un periodo di 14 giorni. * In caso la probabilità di mal tempo fosse elevata, il tour verrà annullato, per non rischiare di doversi riparare in luoghi chiusi creando situazioni di assembramento. Prenotazione obbligatoria entro le ore 17.00 di giovedì 18 giugno. L’escursione è rivolta ad un numero limitato di persone verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Per prenotazioni: Dania (Seni.galliaIncoming Tour Operator): cell. 3453965537, e-mail: touroperator@senigalliaincoming.it Per informazioni: Niki (Guida Ambientale Escursionistica AIGAE): cell. 3286762576, e-mail: niki@passamontagna.org Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 250 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 6 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Bar del Pino, ore 9:00, Frazione Castelletta, 101, 60044 Castelletta AN, Italia, Castelletta

Altri ritrovi Senigallia (AN), parcheggio UCI Cinema (lato Tigotà), ore 8:00 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito