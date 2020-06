Descrizione evento: ? #savethedate: ???????? ????????????????????????: ???????? ???????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????? ???????????????? ????????????????.

Diretta Facebook sulla pagina del Coordinamento A.S.D. Yoga della Regione Marche. ???? Domenica 21 giugno, il @Coordinamento ASD Yoga Marche della Regione #Marche, celebrerà la Giornata mondiale dello Yoga, riconosciuta a livello internazionale dalle Nazioni Unite per la prima volta nel 2015, con l'obiettivo di promuovere globalmente il suo “approccio olistico alla salute e al benessere”. ???? Il tema dell’edizione del 2020 sarà:

????‍??YOGA E’ SALUTE????‍?? ????Dalle ore 16.30 alle ore 19.00, sulla pagina Facebook del Coordinamento A.S.D: Yoga della Regione Marche andrà in onda una diretta no stop che vedrà protagonista le diverse realtà associative dello yoga marchigiano con lo scopo di: ? Far conoscere a tutti gli straordinari effetti della pratica yoga sulla salute;

?Aiutare le persone a combattere lo stress della vita, anche a seguito della pandemia;

? Cambiare positivamente lo stile di vita delle persone aumentando i livelli di benessere;

? Promuovere la non violenza e l’amicizia tra i popoli;

? Riunire più nazioni possibile nella pratica comune dello yoga (finora 193 nazioni hanno aderito). Durante la #direttaweb su #Facebook si potrà assistere gratuitamente ad una serie di lezioni yoga live condotte e spiegate da insegnanti certificati di tutte le A.S.D. promotrici dell’evento e all’esposizione dei concetti essenziali dello Yoga secondo grandi maestri della storia dello Yoga Internazionale.

Durante la diretta Facebook, moderata dal Maestro yoga e Responsabile regionale ENDAS settore yoga Felice Vernillo, si alterneranno gli interventi live delle diverse associazioni sportive dilettantistiche marchigiane di Yoga: Ass. Un Punto Yoga di #Appignano

Centro Shakti Yoga di #CivitanovaMarche

Satya ASD Yoga di #Corridonia

tantan asd di #Fermo

Il Giardino dello Yoga ASD di #Macerata

Hathayogastudio di #PortoSanGiorgio

Scuola Yoga Tolentino In questo giorno dell’anno tutta la comunità internazionale dello yoga è unita per affermare lo yoga come riscoperta del senso di unità e armonia con se stessi, il mondo e la natura. La società mondiale oggi può vantare uno straordinario progresso tecnologico, impensabile solo pochi anni fa. Tuttavia questo straordinario progresso tecnologico se non accompagnato da un altrettanto straordinario progresso dell’essere umano, fondato sulla pace e l’armonia, il progresso tecnologico risulterà vano, non potrà mai rendere l’essere umano sano, in pace con se stesso e il mondo. L’iniziativa è promossa da Endas Settore Yoga (Ente promozione sportiva riconosciuta dal Coni) e Coordinamento ASD Yoga Marche.

Nell’ambito delle loro attività istituzionali sportive, finalizzate alla salute e alla forma fisica, secondo la metodologia yoga.

I promotori tramite questa iniziativa pubblica desiderano diffondere un messaggio di armonia a beneficio di tutta l’umanità, per un mondo libero da tensioni. Praticare Yoga significa aumentare la propria energia;

Praticare Yoga significa potenziare la respirazione;

Praticare Yoga significa equilibrare il sistema nervoso centrale. ???? Aiutaci a diffondere l'iniziativa condividendo il post sulla tua pagina Facebook!