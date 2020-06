Descrizione evento: Dal paese di Rosenga, imboccheremo il Sentiero dell’Aquila, un percorso tra boschi, rocce, borghi e paesaggi stupendi, con soste in alcuni punti di osservazione per cercare di vedere questi maestosi rapaci! Immancabile la tappa al panoramico Monte Frasassi che dà il nome a tutta questa zona delle Marche! Percorso: Rosenga - Vallemania - Monte La Croce - Piano di Serra - Rif. Dei Fiori - Monte Frasassi - Rosenga. Trasporto: mezzi propri Nota COVID-19: l’escursione è rivolta ad un numero limitato di persone; durante l’escursione dovremo mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione) Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di sabato 20 giugno. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 370 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 6 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Chiesa di Rosenga, ore 9:30, 60040 Rosenga AN, Italia, Rosenga

Altri ritrovi Senigallia (AN), Caffetteria Senigalliese, Via delle Viole 20, ore 8:30 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito