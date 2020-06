Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Scampagnata nelle colline di Roncitelli, nelle famose Terre di Frattula: con un percorso ad anello, cammineremo lungo strade di campagna tra campi coltivati, filari di alberi, siepi e oliveti. Al termine della passeggiata, dopo aver visitato brevemente ciò che rimane del castello medievale di Roncitelli, saremo ospiti del Frantoio Lugliaroli per conoscere l’oro verde di queste terre: l’olio d’oliva! Ce lo degusteremo poi accompagnato ovviamente da pane, vino e altri prodotti locali Percorso: Frantoio Lugliaroli - Moroso - S. Antonio - Roncitelli - Frantoio Lugliaroli. Trasporto: mezzi propri Quota escursione: 10 € (servizio guida ambientale) Quota scontata: 5 € (minorenni) Quota degustazione: 10 € (degustazione di olio e prodotti enogastronomici locali) Nota COVID-19: l’escursione è rivolta ad un numero limitato di persone; durante l’escursione dovremo mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione) Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 26 giugno. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 20 € (servizio guida ambientale e degustazione) Prezzo bambini: 15 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 150 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 7 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Frantoio Lugliaroli, ore 17:00, Strada Comunale Roncitelli Scapezzano, 25/1, 60019 Senigallia AN, Italia, Vedi tutti i dettagli nel nostro sito