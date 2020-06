Descrizione evento: PerBacco Country house - Locanda presenta

S U N S E T G A R D E N

| CULTURA CULINARIA – MUSICA –TRAMONTO|





Da Venerdì 26 PerBacco vi aspetta alle 18.30 in avanti nel favoloso giardino dove in totale relax potrete degustare tanti piatti tra cui TAPAS accompagnati dai migliori vini e cocktails..

La migliore musica dal vivo allieterà il vostro momento di accompagnamento al tramonto.



Music selection by

ALESSANDRO BALDINI dj



*** GRADITA LA PRENOTAZIONE ***

Info

338 3817547

0721 959698





Possibilità di prenotazione per festeggiare qualsiasi tipo di ricorrenza .





Viale dell’Artigianato, 26, 61037 Mondolfo PU, Italy