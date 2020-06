Descrizione evento: Un trekking acquatico ai piedi dei Monti Sibillini? Oh yes! Ci immergiamo nella bellezza refrigerante del Tenna, il fiume che scende dalle Gole dell'Infernaccio. Siamo nel comune di Montefortino, la mole del Monte Sibilla sullo sfondo: in questo tratto il fiume si allarga, quasi annulla l'inclinazione offrendo la possibilità di camminare sul suo letto avvolti da un ambiente meraviglioso tra vegetazione lussureggiante, acque cristalline che cangiano tra l'azzurro e il verde smeraldo, pozze d'acqua dove indugiare in bagni super rinfrescanti. A fine camminata saremo ospiti dell'Agriturismo il Borghetto di Montefortino per una merenda a chilometro zero ad alto tasso sibillino dai sapori super tipici.



Menù merenda: Crespella con affettati e formaggi, frittura mista con olive all'ascolana (ripieno di carne o trota), verdure dell'orto e funghi. Crostatina. Frutta. Vino bianco, acqua.



É una facile camminata, ma è richiesta un po' di abitudine al cammino.

Età minima 12 anni.



Quota 20 eur trekking + merenda



Cosa portare: costume da bagno, asciugamano, scarpe da trekking, scarpe da scoglio, acqua, cappello, crema solare, involucro a tenuta stagna per cellulare, documenti e chiavi, ricambio completo.



___________________________________________________



Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp)



Ritrovo:



ore 13,00 parcheggio Bar Caprice, Marina di Altidona (FM)

(link google maps https://goo.gl/maps/QDDVe7JLSf42)



ore 14,15 Parcheggio Agriturismo il Borghetto di Montefortino

(link google maps https://goo.gl/maps/hmcXq4YAah29bftWA)



La quota comprende:

Guida escursionistica (abilitata Regione Marche, certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito

Trekking guidato

Merenda in agriturismo

Assicurazione RCT





La quota non comprende:



Quanto non scritto in “la quota comprende”

___________________________________________________



Precauzioni e misure ANTI-COVID:

PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

ogni partecipante deve avere e utilizzare:



- n. 1 mascherine chirurgiche (meglio se 2 o 3) con marchio CE (possibilmente non la usa e getta ma quella riutilizzabile)

La mascherina NON VA indossata durante il cammino ma nei momenti di sosta e e al momento di incrocio con altre persone durante il cammino lungo il sentiero

- n. 1 paia di guanti monouso (facoltativi) in lattice o in nitrile (per la fase di pagamento)

- gel disinfettante a norma CE non autoprodotto



SMALTIMENTO DPI. Ogni partecipante dovrà essere dotato di un sacchetto di plastica per riporre i DPI usati e potenzialmente infetti.



Spostamenti: su mezzi propri.

Fine attività: h 17,30 circa

Numero minimo totale, 5 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.