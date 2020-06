Descrizione evento: La fioritura di Castelluccio è uno dei momenti più spettacolari che si possono godere al Parco Nazionale dei Monti Sibillini. In una escursione pomeridiana dal Monte Veletta a Pian Grande osserveremo prima dall’alto e poi da vicino lo scenario di papaveri, fiordalisi e tanti altri fiori che dipingono e colorano i Piani di Castelluccio! Percorso: Castelluccio - Monte Veletta - Piè di Vallone - Castelluccio. Trasporto: mezzi propri Nota COVID-19: durante l’escursione dovremo mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione) Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di venerdì 3 luglio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 350 m Tempo di percorrenza effettivo: 2:30 ore Lunghezza: 10 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Piazzale di Castelluccio di Norcia, ore 15:00, Castelluccio, 06046 Castelluccio PG, Italia, Castelluccio Vedi tutti i dettagli nel nostro sito