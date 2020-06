Descrizione evento:

Trascorri una mattina nella splendida ???????????????? ???????????????????????????????????????????????????? gestita dal ????????????, situata a due passi dalla città di Jesi.

Scoprirai come la Natura sia in grado di riprendere i propri spazi ed esprimersi in modo meraviglioso! Esplora l’ambiente agricolo, la garzaia, il fiume, la siepe ed il sentiero entomologico, per una mattina ricca di biodiversità!





Passeggiata naturalistica adatta ad adulti e bambini

ATTIVITA' - GIOCO A TEMA PER BAMBINI

(...con piccolo premio finale????!)



Incluso nella tariffa

- Guida naturalistica

- Contributo di € 2,00 a persona a favore del WWF

- Assicurazione medico-bagaglio



Punto di ritrovo: .

Riserva Naturale Regionale Ripa Bianca, Jesi.

Via Amos Zanibelli, 3/bis, 60035 Jesi AN



DURATA: 3 h

Difficoltà: turistica.

Sentiero percorribile anche con il passeggino.

Non sono presenti punti di ristoro;

Non sono ammessi cani;

Non è possibile rimanere a pranzo in loco;



EQUIPAGGIAMENTO: Abbigliamento comodo; scarpe chiuse,

acqua; binocolo.

PARTECIPANTI: 2 a 15 partecipanti.

-----------

L'esperienza si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti (e del buon senso), per questo:

- verrà rispettato il distanziamento sociale

- i partecipanti dovranno esser muniti di mascherina e guanti.

------------

Per INFORMAZIONI, ULTERIORI DATE e

ACQUISTO BIGLIETTI

https://www.appennino-incoming.it/la-natura-a-due-passi-dalla-citta/

Se desiderate essere seguiti telefonicamente durante l'acquisto online non esitate a contattarci.

+39 334 1178046

------------

????Importante ????

- PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA: soggetta a conferma entro 8 ore da parte dello staff. Nessun prelievo viene effettuato fino alla conferma.



- CANCELLAZIONE ORDINI: puoi cancellare la tua prenotazione senza penali fino a 72 ore prima dell'inizio dell'esperienza stessa. Oltre tale termine la penale è il 100% del valore dell'ordine.