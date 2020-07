Descrizione evento: PIZZA Festival (Anniversario)

Ogni anno si festeggia gli oltre 50 anni di attività al servizio della comunità del locale storico del paese, punto di incontro conosciuto sin dal 1965 come il Bar di Angelini Teresa alias “Gabriella” e che oggi è diventato il Circolo Culturale Ricreativo MONTE LEONE (Club House f.lli Verducci). Per l’occasione speciale, celebrativa e commemorativa si allestirà uno stand gastronomico a cura dell’anfitrione del salmone di Monteleone, Giampaolo Verducci (che gestisce ogni anno la cucina del Festival “sagra” del Salmone affumicato nella prima settimana di Settembre). Lo stand aperto sia a pranzo che a cena (ed asporto) dei due giorni previsti, offrirà esclusivamente un’unica specialità: LA “PIZZA FESTIVAL” cotta con forno a legna e farcita con l’esclusivo Salmone affumicato artigianalmente a freddo, su base di pizza bianca con cipolla rossa e radicchio in cottura. (Sarà possibile solo alcune variazioni su questa base ed ingredienti). Birra fresca alla spina accompagnerà questa specialità. LA PIZZA “FESTIVAL” “Alcuni l’hanno definita la migliore Pizza gourmet del territorio ed oltre confine, ma per noi è molto di più. L’abbiamo ideata e continuamente migliorata, selezionando e scegliendo con la massima attenzione e cura ogni materia prima necessaria ad offrire non solo una buonissima “pizza”, ma soprattutto una nutriente e salutare portata unica e completa, frutto della nostra terra e cultura conosciuta in tutto il mondo come: ‘dieta mediterranea’. Ci auguriamo di incontrare anche i vostri gusti e le migliori intenzioni e gradimento” (Giampaolo Verducci) Impasto Base:

– Farina di Grano Tenero Tipo 280

– Farina di Grano Tenero Tipo 2 Bio ‘La Vergara’

– Farina di Malto d’Orzo

– Lievito Madre in polvere Bio (rispettando i tempi di lievitazione naturale)

– Olio extravergine di oliva (fermano)

– Acqua

– Sale

(Farine del Molino Agostini di Montefiore dell’Aso) PIZZA “FESTIVAL” (ingredienti):

Focaccia bianca (base)

Cipolla e Radicchio in cottura

Salmone affumicato artigianalmente a freddo (fuori cottura)

NB: Cottura con Forno a legna La manifestazione si svolgerà con qualsiasi condizione meteo, sia all’interno che all’esterno dei locali e spazi del Circolo sia a pranzo, a cena e da asporto.

NB: PRENOTAZIONE TAVOLI A TURNI

ED ORDINAZIONE DA ASPORTO Circolo Culturale Ricreativo MONTE LEONE dal 1965 STAND: aperto a pranzo, a cena e da asporto

NB: PRENOTAZIONE TAVOLI A TURNI ED ORDINAZIONE DA ASPORTO: Via Chiavanella, 1 – Monteleone di Fermo (FM) Telefono per informazioni/prenotazioni: 0734 77 32 87 – 377 41 79 575