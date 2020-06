Descrizione evento:

Il Drive-In delle Marche è a JESI!Posti limitati, prenota e paghi dopo: https://drivein.paradise-monsano.com/



12 film a luglio ogni lunedì, mercoledì e venerdì

MANGIA DIRETTAMENTE IN AUTO! DURANTE LA SERATA PUOI ORDINARE COMODAMENTE AL CAMERIERE DALLA TUA AUTO!

LA NOVITÀ DELL’ESTATE 2020 È IL CINEMA DRIVE-IN!

E quando si parla di novità, il Paradise è sempre “in prima fila”. Grazie alla collaborazione tra “Paradise srl”, l’Associazione culturale “Altra Frequenza” e i Comuni di Jesi e Monsano, il pubblico di Jesi e dintorni, potrà finalmente rivivere il cinema, nella forma spettacolare del “Drive-In”.

Le proiezioni, con cadenza settimanale, avranno luogo presso il parcheggio del “Paradise Play,Drink & Food” in Via Emilia Romagna 15/17 a Monsano (AN).

Bar e Ristorante saranno operativi e il servizio sarà più comodo che mai.

I posti saranno limitati, quindi sarà necessaria la prenotazione.

A breve saranno pubblicati programmazione, prezzi e modalità di prenotazione!

Un cinema drive-in è una forma di struttura cinematografica costituita da un grande schermo cinematografico all’aperto, una cabina di proiezione, un film di concessione e un ampio parcheggio per automobili.