Descrizione evento: ET EVENTI E TEATRO

con il Patrocinio del Comune di Fermignano



presenta:



IL BOSCO DEL TERRORE

gioco action horror con attori dal vivo, nel bosco



venerdì 17 e sabato 18 luglio 2020

PERCORSO VITA - Colle Ca' Paino lato Nord - FERMIGNANO (PU)

ingressi dalle 21 alle 23.30



Il Monte sembra essersi popolato da angoscianti e terrificanti figure... Riuscirete ad arrivare alla meta e risolvere il codice per riaprire il portale e scacciarle definitivamente?



ENTRA. RISOLVI.

SCAPPA e PORTATI IN SALVO PRIMA CHE SIA TROPPO TARDI!



Si gioca a squadre (minimo 2, massimo 5 persone).

Si accede al percorso ogni 15 MINUTI circa.

Possono giocare TUTTI, a partire dai 12 anni.

Ogni squadra può portare soltanto UNA torcia.



PARTENZA: lato asilo nido, Via Tronto



Vince la squadra che riesce a consegnare la SOLUZIONE CORRETTA nel minor tempo possibile.



Ingresso EURO 10 a persona.



Consigliata la prenotazione al 347 4784726.



www.eteventieteatro.com