Descrizione evento: MARCHE TEATRO/TEATRO DEL CANGURO Ancona teatro ragazzi estate 2020 C'ERANO UNA VOLTA teatro d'attore e figura (dai 4 anni) con Nicoletta Briganti, Natascia Zanni, Lino Terra musiche Anna Vitali regia Lino Terra Si racconta che: C’erano una volta due bambini … Un maschio e una femmina, forse fratelli? Forse amici? Forse non è molto importante saperlo … quello che conta è che questi due bambini passavano molto del loro tempo insieme. Tutto quello che può accadere ad un bambino era vissuto insieme dai due: I giochi, il divertimento, qualche tristezza, l’incontro con gli altri, ecc. La cosa che più li rendeva complici era però la voglia di scoprire il mondo intorno, conoscere altri luoghi e persone, essere per un po’ di tempo padroni del loro tempo … Forse crescere vuol dire proprio affrontare quello che succede senza l’aiuto dei grandi i quali magari se ne stanno in disparte ad osservare anche un po’ preoccupati, ma comunque pronti ad intervenire e correre in aiuto quando non se ne può fare a meno! La storia è raccontata da tre attori che, con divertimento e qualche inciampo, costruiscono il racconto dei due bambini, aiutandosi con tutta una serie di piccoli oggetti, giocattoli e pupazzetti. C’erano una volta due bambini che, a volte con garbo, più spesso con una buona dose di irruenza, si affacciavano nel mondo, guardandosi sempre negli occhi e tenendosi per mano! Teatrino del Piano - ore 18.30 sabato 19 - domenica 20 sabato 26 - domenica 27 settembre 2020 biglietto €4 prenotazione obbligatoria allo 071 82805