Descrizione evento: ESCURSIONE PER FAMIGLIE

Da Braccano partiremo a caccia dei murales più belli del borgo per incamminarci nel sentiero che scorre lungo un ricco torrente fino alla gola di Jana, dove sgorga una sorgente. Per raggiungerla guaderemo il torrente in più punti per un divertimento assicurato!



Pranzo al sacco o possibilità di prenotare al Bar "I murales"



DATI ESCURSIONE

- Lunghezza: 4 Km andata/ritorno

- Durata: 3h

- Livello Escursione: F

- Dislivello 50 m

- Adatta ai bambini dai 6 anni.

- Cani ammessi al guinzaglio.



RITROVO

- Ore 9.30 a Braccano davanti il Bar Ristoro "i Murales" https://goo.gl/maps/MUcg4cCKLZ7WQChK9



EQUIPAGGIAMENTO OBBLIGATORIO

Scarponcini da trekking o scarpe con suola ben scolpita



EQUIPAGGIAMENTO CONSIGLIATO:

Abbigliamento a strati, bastoncini da trekking, impermeabile/k-way (se previsto maltempo), pantaloni lunghi, acqua, un telo per sedersi sull'erba, costume, asciugamano, scarpe da scoglio.



COSTO:

Adulti: 15 euro

Bambini da 6 a 14 anni: 10 euro



Il prezzo comprende escursione naturalistica con guida AIGAE + assicurazione RC



INFO e PRENOTAZIONI

Federica – Guida ambientale escursionistica AIGAE -

+39 3494737063

Prenotazione obbligatoria - posti limitati



NB: l’escursione verrà svolta secondo i termini di legge per la sicurezza da Covid-19: ogni escursionista deve avere con sé la mascherina chirurgica con marchio CE ed almeno una di ricambio, un paio di guanti monouso in lattice o nitrile (facoltativi), minimo 150 ml di gel disinfettante a norma CE non autoprodotto. La mascherina sarà indossata durante il briefing iniziale, finale e durante le soste. Non sarà utilizzata durante il cammino. Si manterrà la distanza tra escursionisti di 2mt, eccetto nei casi di nuclei familiari.



Riserve: Escursione confermata al raggiungimento del numero minimo di partecipanti. Qualora le condizioni atmosferiche non consentissero un regolare svolgimento in sicurezza, l’escursione può essere modificata o annullata il giorno stesso dell’evento.