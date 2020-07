Descrizione evento: Sabato 11 Luglio: una grossa novità sbarca al Museo del Balì!

Il vecchio planetario ottico, inaugurato nel 1998, andrà in pensione e

lascerà spazio ad un nuovissimo Planetario digitale.

Nonostante il lockdown e quello che ne è derivato, il Museo del Balì non resta fermo e tira fuori dal

cilindro la Novità 2020: un planetario estremamente versatile che andrà a sostituire il macchinario fin

ora in uso: una vera rivoluzione rispetto ai tradizionali sistemi ottico-meccanici più limitati alla sola

osservazione del cielo ad occhio nudo.

Sotto la cupola del planetario, interna al museo, che ha un diametro di 8 metri, le persone comodamente

sedute, potranno ammirare un’ osservazione del cielo ad occhio nudo “aumentata” che permetterà di

distinguere in alta risoluzione, anche i colori delle stelle, la forma delle costellazioni e le figure

mitologiche ad esse associate.

Si potranno osservare primi piani mozzafiato di oggetti celesti , ad esempio effettuando flyby dei

pianeti del sistema solare, sorvolando da vicino, nebulose, galassie, buchi neri ; come se si fosse

all’interno di una navicella lanciata in un viaggio interplanetario: la sensazione sarà quella di

un'immersione totale nel firmamento: un sogno notturno sospeso tra realtà ed illusione.

Immaginate di poter quasi toccare un pianeta o di trovarvi in mezzo ad una galassia o calpestare il

terreno lunare!

Il pubblico potrà assistere a simulazioni realistiche di fenomeni astrofisici che renderanno semplice ed

immediata la loro spiegazione come ad esempio il cambio delle costellazioni in funzione del punto di

vista dell'osservatore e i vari stadi del ciclo vitale delle stelle.

Divertimento ed apprendimento saranno le parole chiave consapevoli che per insegnare bisogna

emozionare!

Il nuovo planetario digitale infatti, è dotato di un avanzato sistema di proiezione in alta definizione,

simile a quello di un cinema, ma con la tecnologia video full dome: il widescreen e la proiezione

fisheye che coprirà l'intera cupola , permetterà di svolgere nuove e straordinarie esperienze nella

comunicazione astronomica sia col pubblico sia nel campo della didattica scolastica: in quest'ultimo

caso le prestazioni saranno notevoli e permetteranno approfondimenti non solo fenomeni astronomici,

ma nel tempo, potranno abbracciare altre discipline per un approccio interdisciplinare e completo a

tutte le materie.

Le proiezioni inoltre, grazie ad un moderno software potranno essere declinate e modulate per visitatori

di ogni età, per accontentare grandi e piccini e l’effetto Wow sarà assicurato per tutti!

In più...

Sabato 11 Luglio, a tutti i bimbi che assisteranno allo spettacolo, in regalo un piccolo kit per costruire

una mappa del cielo ed orientarsi tra le costellazioni.

( Fino ad esaurimento scorte).Quando si potrà assistere agli spettacoli?

In orario di apertura Museo (prenotazione obbligatoria dal sito).

Durata spettacolo 35 minuti circa.

Maggiori info www.museodelbali.it9

info@museodelbali.it

Pronti a ripartire con noi verso nuovi cieli?

Vi aspettiamo!