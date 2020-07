Descrizione evento: Presso la fattoria Angolo di Paradiso azienda casearia di Qualità Garantita delle Marche situata nella fraz. Taccarelli di Amandola Provincia Di Fermo all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini un aperitivo speciale. Accompagnati dalle melodie di Daniele Astorri potremmo visitare l'azienda più attenta al benessere animale che io conosca.

Una visita d'amore e devozione che permette a Roberto Di Mulo e alla sua famiglia di avere dei prodotti estremamente salutari.

Il tramonto ai piedi dei Sibillini esalterà la degustazione.

Poteva mancare la birra? (mi conoscete e sapete già la risposta) DUEP Birrificio Artigianale ci aiuterà ad associare il gustoso nettare ai formaggi. Durante tutto l'evento sarà possibile acquistare direttamente nello spaccio aziendale i prodotti assaggiati e quelli ancora da scoprire.

Per chi ama stare libero, suggerisco di portare un plaid o una coperta così potrà assaporare l'evento nel suo spazio personale o fra congiunti. Suggerisco la prenotazione (whatsapp, fb, telegram, instagram) Nota anti covid19

L'evento si svolgerà all'aperto, distanziati oltre 2 metri. Saranno messe a disposizione delle sedie precedentemente igienizzate. Portare la mascherina.

Potremmo ospitare fino ad un massimo di 60 persone (sono oltre 1000 mq all'aperto, ma vogliamo essere scrupolosi) Grazie per la collaborazione Programma:

Ore 19:00 accoglienza e registrazione

Ore 19:15 visita guidata all'azienda

Ore19:45 aperitivo in musica con le aziende: Angolo di Paradiso e Birrificio Duep

Accompagnamento Musicale Daniele Astorri

Possibilità di acquisto nello spaccio aziendale

Costo: 15 euro