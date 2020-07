Descrizione evento: Prosegue TRECASTELLI CINEMA SOTTO LE STELLE, rassegna di cinema all’aperto che si tiene in diverse località del territorio. L’appuntamento questa volta sarà martedì 14 luglio 2020, alle ore 21, presso il Centro Sociale in Via Aldo Moro a Monterado, con la proiezione del film GGG Il Grande Gigante Gentile, diretto e prodotto da Steven Spielberg. Il GGG è un grande gigante gentile, completamente diverso dagli altri abitanti del Paese dei Giganti che, a differenza di lui, che è vegetariano, si nutrono invece di esseri umani e in particolare di bambini. Una notte GGG rapisce la piccola orfana Sophie, che vive a Londra, e la porta nella sua caverna. La bambina, inizialmente spaventata, capisce subito che GGG è molto buono e può insegnarle cose meravigliose. GGG porta infatti Sophie nel Paese dei Sogni, dove cattura i sogni che manda di notte ai bambini e le spiega tutto sulla magia e il mistero dei sogni. L'affetto e la complicità tra i due cresce rapidamente, e quando gli altri giganti sono pronti a nuova strage, GGG e Sophie decidono di avvisare la Regina d'Inghilterra dell’imminente minaccia, realizzando un piano per sbarazzarsi dei giganti una volta per tutte…Una storia bellissima, che saprà coinvolgere grandi e piccini. La rassegna proseguirà con altri cinque appuntamenti: martedì 21 luglio a Castel Colonna con il film I BABY SITTER; martedì 28 luglio a Ripe con la pellicola NOW YOU SEE ME 2; martedì 4 agosto a Passo Ripe con THE PILLS - sempre meglio che lavorare; mercoledì 12 agosto a Brugnetto con PENG e i due anatroccoli e infine martedì 18 agosto a Croce di Castel Colonna con il film MADE IN ITALY. TRECASTELLI CINEMA SOTTO LE STELLE è promosso dalla Città di Trecastelli e dall’Associazione Artistico Culturale Nuvolepiatte. Tutte le proiezioni si terranno alle ore 21.00 e sono a ingresso libero. Il pubblico potrà accedere secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in numero contingentato.