Descrizione evento: LUCA TALEVI E FEDERICO PAOLINELLI

presentano

"RAPTUS" Mappa per l'invisibile

LUCA TALEVI voce recitante

FEDERICO PAOLINELLI pianoforte

Musiche originali di F. Paolinelli



Lo spettacolo è una lettura teatrale che affronta l’insolito tema della follia.

Non è una storia, bensì stralci di racconti di vite, di incontri, di destini. Attraverso un mix di emozioni e sensazioni scandite da dialoghi e scenari immaginari, i tre protagonisti sono in realtà un unico uomo, che deve confrontarsi con la perdita di tante parti di sé che avrebbero potuto farne un essere realizzato.

Un uomo alla ricerca ossessiva di qualcosa, di cui avverte l’ingombrante mancanza. Una parte che cerca il suo tutto, che attraverso un monologo paradossale, ridicolo e doloroso, si interroga sul senso di infelicità e incompletezza.

C’è lo strazio dell’aver perso l’umano, c’è il dolore cieco di un non capire senza rotta, qualcosa di attuale e invisibile, la distanza tra ciò che sentiamo e il modo in cui viviamo.

Il protagonista non ritiene estraneo a sé niente di ciò che è umano, forse è qui tutta la sua follia:

“Che cosa diremo a quelli che nascono ora, che scusa troviamo per questo disastro umano”.

Un oltre che non è da scoprire altrove, ma dentro di sé, un oltre che non è da inventare, perché già esiste, è sempre esistito, è fatto della natura di cui noi siamo fatti, e per questo ci parla.



INFO

Gli spettacoli sono gratuiti e si svolgono all'aperto, nella corte della Mole Vanvitelliana.

LA PRENOTAZIONE E' OBBLIGATORIA al numero 335 56 96 985 (cell. e whatsapp) con assegnazione del posto a sedere. Si può prenotare dal giovedì alla domenica con il seguente orario dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 e il lunedì dalle 10 alle 13 per il solo spettacolo del mercoledì successivo.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all'Auditorium della Mole "O. Tamburi" con una capienza inferiore.