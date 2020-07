Descrizione evento: AMBARABÀ 2020 IL FESTIVAL DI TEATRO RAGAZZI E TEATRO DI FIGURA – TRE SPETTACOLI A CORINALDO Ambarabà è il Festival di teatro ragazzi e teatro di figura organizzato da ATGTP Teatro Giovani Teatro Pirata che quest’anno arriva alla ventiduesima edizione. Corinaldo ospita tre spettacoli inseriti nel cartellone della rassegna, tutti in programmazione il martedì, giorno della settimana dedicato proprio ai più piccoli in questa estate corinaldese. Martedì 7 luglio 2020 si parte con Bu Bu Settete – Fammi ridere che io non ho paura (Produzione Atgtp).

Il Teatro Pirata mette in scena, con la solita ironia, magiche suggestioni e momenti indimenticabili in cui le paure più profonde e inconfessate si scioglieranno grazie ad un divertente gioco teatrale. Lo spettacolo presenta i pupazzi e le scenografie di Marina Montelli e una colonna sonora originale. Martedì 21 luglio 2020 secondo appuntamento con Le avventure di Pulcino (Produzione Atgtp).

Lo spettacolo è realizzato utilizzando oggetti di recupero, con pupazzi mossi su di un grande tavolo che trasformandosi diventa, di volta in volta, la base per le scene. Il tutto arricchito da musiche originali e canzoni cantate dal vivo. Martedì 11 agosto 2020 è la volta di Cappuccetto – Una fiaba a colori (Produzione Lagrù Ragazzi).

Liberamente ispirato al libro Cappuccetto Verde, Giallo, Blu e Bianco di Bruno Munari, lo spettacolo vede in scena un attore che attraverso l’utilizzo di oggetti e pupazzi narra la storia più amata dai bambini coinvolgendoli nel racconto. Tutti gli spettacoli si svolgeranno in Piazza Il Terreno con inizio alle 21.30. Ingresso 5,00 € con servizio di prenotazione Info e prenotazioni ingresso: ATGTP tel. 0731 56590 – 334 1684688 – Email info@atgtp.it – www.atgtp.it