Descrizione evento: RACCON TI AMO PORTO SANT'ELPIDIO







Un ciclo di incontri tra letteratura, musica e teatro in giro per la città.







Sabato 25luglio - Piazza Garibaldi

ore 21.30 - Dorian Gray: La bellezza e la giovinezza come valori assoluti.

A cura di Gaia Dellisanti feat. Martina Rusticucci (Liceo musicale)







Sabato 1agosto - Piattaforma lungomare sud Faleriense

ore 21.15 - Shakespeare Juke Box - A cura di Cesare Catà

ore 22.15 - Moby Dick: La natura, l'uomo e l'infinita lotta.

A cura di Valentina Angelini feat Martina Rusticucci (Liceo musicale)







Lunedì 3agosto - Piazza Garibaldi

ore 21.30 - Famous Soundtracks

L'E'claire Alternative String Quartet e M° Sauro Argalia







Giovedì 6agosto - Pineta lungomare nord

ore 21.15 - Netflix Original Sound project

L'E'claire Alternative String Quartet

ore 22.15 - Avventure dalla terra di mezzo

A cura di Progetto Creazione







Giovedì 13agosto - Pineta Lungomare Nord

ore 21.30 - Beati e battuti: lezione-spettacolo su Jack Kerouac.

A cura di Cesare Catà e Simona Ripari







??INGRESSO GRATUITO??







PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13 e dalle 15 alle 18

3287756579 info@lagruragazzi.it