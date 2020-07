Descrizione evento: Una facile escursione ad anello all'estremo nord del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, passeggiando in una valle verdissima ricoperta di boschi, per raggiungere la panoramicissima Rocca di Col di Pietra a picco sulla Valle del Fiastrone dove ceneremo in attesa del tramonto! Ritorno sotto il cielo stellato per poi tuffarci nel fantastico mondo delle Farfalle Notturne passeggiando nel Giardino delle Farfalle di Cessapalombo dove ooserveremo ed impareremo a riconoscerle, tra racconti e suoni della notte Cena e attivtà sulle farfalle notturne a cura de il Giardino delle Farfalle http://www.giardinofarfalle.it/ Opzioni per la cena: - CESTINO LIBELLULA: Lasagna al ragù, affettati e formaggi, verdure di stagione, pane e focaccia, dolcetto, acqua - CESTINO FARFALLA: Lasagna vegetariana, formaggio, farro alle erbe del giardino, verdure di stagione, pane e focaccia, dolcetto, acqua - CESTINO COCCINELLA: pane senza glutine, formaggio e affettati, verdure di stagione, pane o gallette, dolcetto, acqua - CESTINO BRUCO: Lasagna al ragù, formaggio e prosciutto, zucchine o pomodori, pane e focaccia, dolcetto, acqua Prezzo adulti: 15 € escursione + 15 € cena Prezzo bambini: 10 € escursione + 10 € cena Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 250 m Tempo di percorrenza effettivo: 2.30 ore Lunghezza: 8 km Requisiti richiesti Essere un po' allenati alla camminata Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Ore 17:45 Di fronte al Giardino delle Farfalle - Cessapalombo (MC), , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito