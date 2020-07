Descrizione evento: Un’esperienza sicuramente emozionante e suggestiva è il tramonto dalla Montagnola, o, come lo chiamano tutti, il Tetto del Mondo, una delle cime del Parco del San Bartolo. Ci arriveremo con una comoda escursione tra mare, falesia, campagne e leggende durante le ultime luci del giorno. Ritorno a Colombarone passando per Vallugola tra le ombre della sera le stelle! Percorso: Colombarone - Tetto del Mondo - Vallugola - Colombarone. Trasporto: mezzi propri Nota COVID-19: durante l’escursione dovremo mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione) Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di lunedì 27 luglio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 10 € Prezzo bambini: 5 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 180 m Tempo di percorrenza effettivo: 1:30 ore Lunghezza: 6 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Colombarone, ore 19:00, Piazzale del Giglio, 61121 Ponte del Colombarone PU, Italia, Ponte del Colombarone Vedi tutti i dettagli nel nostro sito