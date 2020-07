Descrizione evento: In occasione della Giornata Internazionale dell’Amicizia, escursione dal bellissimo borgo di Elcito alla faggeta più famosa delle Marche: Canfaito! Anche in estate i boschi del San Vicino e di Canfaito regalano paesaggi stupendi e forti emozioni. Sarà quindi una piacevolissima camminata dove ceneremo su un punto panoramico col sole che tramonta e torneremo a Elcito col buio che, con le luci delle case, sembrerà un piccolo presepe! E visto che festeggiamo l’amicizia, se porti un amica/o avrete entrambe/i la quota ridotta!!! Percorso: Elcito - Val Fucina - Monumento - Canfaito - Monte La Pereta - Elcito. Trasporto: mezzi propri Quota escursione: 20 € (servizio guida ambientale) Quota scontata: se porti un amico/a il costo è 15 € a persona anziché 20 €! Quota minorenni: 10 € Nota COVID-19: durante l’escursione dovremo mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione) Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di mercoledì 29 luglio. L’escursione verrà confermata al raggiungimento di un numero minimo dei partecipanti. Prezzo adulti: 20 €, 15 € se porti un amico/a Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 450 m Tempo di percorrenza effettivo: 3:30 ore Lunghezza: 13 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Ritrovo principale Ristoro Il Cantuccio, ore 17:00, Località Elcito, snc, 62027 Elcito MC, Italia, Elcito

Altri ritrovi Senigallia (AN), Bar Paola, Via Bruno 22, ore 15:30 Vedi tutti i dettagli nel nostro sito