Descrizione evento: Percorso ad anello lontani dalla calca di Ferragosto, che si addentra nell'alta valle del torrente Ussita per raggiungere la piccola ma suggestiva cascata delle Callarelle. Ritornati sul sentiero principale ci dirigiamo verso la Val di Panico tra bellissimi scorci sulla valle dell'Ussita e faggete secolari e bellissime fioriture. Una volta raggiunto l'imbocco della Val di Panico, il sentiero scende verso il piccolo villaggio di Casali dominato dall'imponente parete rocciosa del Monte Bove Nord, per poi concludersi ad Ussita. Prezzo adulti: 20 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Escursionistica Dislivello: 600 m Tempo di percorrenza effettivo: 4:30 ore Lunghezza: 13,5 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Essere un po' allenati alla camminata Ritrovo principale Ore 9: 00 Piazza dei Cavllari - Ussita (MC), , Vedi tutti i dettagli nel nostro sito