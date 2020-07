Descrizione evento: Raggiungere la vetta del Monte Sibilla nelle ore del tramonto significa aggiungere fascino a fascino. Si cammina sullo splendido crinale del Monte Zampa con la vista della Gola dell'Infernaccio da una parte e il Monte Vettore e la Valle del Lago di Pilato dall'altra. Mentre in cielo esploderanno i colori più accesi raggiungeremo la mitica Grotta della Sibilla luogo di culto in età picena e meta nel Medio Evo di avventurieri, cavalieri e negromanti; quindi conquisteremo la vetta a quota 2173 mt che dà il nome alla catena dei Sibillini. Mentre si accenderanno le luci dei paesi del fondovalle fino all'Adriatico, rievocheremo le antiche leggende legate a questo luogo, e con la costellazione della Vergine visibile nel cielo stellato racconteremo del suo stretto legame con le feste religiose e le pratiche agricole di queste terre. Durante il ritorno osserveremo il cielo stellato e lo sciame delle stelle cadenti delle Perseidi.



E' richiesta abitudine al cammino.



Difficoltà E (Escursionistico). Distanza: 9 km Dislivello 600 m Tempo: 4,5 h



Materiali: mantellina impermeabile, scarponi da trekking o scarpe con suola scolpita, abbigliamento a strati, giacca a vento, cappello. Lampada frontale o torcia elettrica. Acqua 1 lt frutta, frutta secca o barrette energizzanti, pasto al sacco.



Spostamenti: su mezzi propri. Si ricorda che l'ultimo tratto di circa 4 km per raggiungere il Rifugio dal quale partirà l'escursione è leggermente accidentato.

Fine attività: h 23,00 circa



Ritrovo:

ore 16,00 parcheggio Bar Caprice, Marina di Altidona (FM)

(link google maps https://goo.gl/maps/QDDVe7JLSf42)



ore 17,30 Piazza antistante Bar Zocchi, Montemonaco (AP)

(link google maps https://goo.gl/maps/NZVXwisWJkH2)

Prenotazione obbligatoria.

Info e prenotazioni:

Alessandro 3285943956

(anche sms e WhatsApp)



Quota 15 €



La quota comprende:

Guida escursionistica (certificata Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche) al seguito

Assicurazione RCT

Spostamenti: su mezzi propri.

Fine attività: h 23,00 circa

Numero minimo totale, 10 partecipanti.

Escursione annullata se non verrà raggiunto il numero minimo partecipanti o se le condizioni atmosferiche non permettono lo svolgimento in piena sicurezza. Sarete comunque avvertiti tramite messaggio.

Il programma è soggetto a variazione a discrezione della guida.



Ph. by Lorenzo Mattei