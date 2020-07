Descrizione evento:

Martedì 21 luglio 2020

Corte interna della Mole Vanvitelliana di Ancona

RASSEGNA LA CORTE. CONVERSAZIONI IN MUSICA. SECONDO APPUNTAMENTO

Suono giovane.

Interpreti:

MAURO PAOLO MONOPOLI violoncello

LEONARDO COLAFELICE pianoforte





Programma

LUDWIG VAN BEETHOVEN (1770 – 1827):

Sonata per violoncello e pianoforte n. 4 in do maggiore, op. 102 n. 1

Andante, Allegro vivace, Adagio, Allegro vivace

FRANZ SCHUBERT (1797 – 1828):

Sonata per violoncello e pianoforte D 821, Arpeggione

Allegro moderato, Adagio, Allegretto

IGOR STRAVINSKIJ (1882 – 1971):

Suite italienne, per violoncello e pianoforte

Introduzione, Serenata, Aria, Tarantella, Minuetto, Finale.



INFO BIGLIETTERIA

BIGLIETTI:

INTERI: € 12

RIDOTTI, riservati ai Soci della Società Amici della Musica “G. Michelli”: € 10

RIDOTTI EXTRA, giovani fino a 26 anni, invalidi e disabili: € 5.

È VIVAMENTE CONSIGLIATA LA PRENOTAZIONE

Per prenotazioni:

BIGLIETTERIA TEATRO DELLE MUSE

071 52525 oppure biglietteria@teatrodellemuse.org

ORARI DELLA BIGLIETTERIA:

Dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00.

Mercoledì, giovedì e venerdì anche dalle 17.30 alle 20.00.

I biglietti si possono acquistare anche online sul sito www.geticket.it

Per ulteriori informazioni:

Società Amici della Musica “G. Michelli”

info@amicimusica.an.it – www.amicimusica.an.it