Descrizione evento: I Bagni M48 Beach in collaborazione con Corinaldo Jazz ,presentano il nuovo CD degli OUT of THE BLUES !! Marco Postacchini: sax baritono e tenore Paolo Sorci: chitarra Mauro Gubbiotti: organo hammond Giorgio Bartoloni: batteria La band marchigiana “Out of the Blues” nasce nel marzo del 2011 da un’idea del chitarrista Paolo Sorci e del pianista/hammondista Mauro Gubbiotti, con l’intento iniziale di riprodurre il sound di uno storico album del batterista statunitense Steve Gadd intitolato “Steve Gadd & friends, Live at Voce” del 2009. Al fine di recuperarne la stessa formazione (caratterizzata dal duplice supporto ritmico fornito dall’organo hammond) vengono “chiamati alle armi” Giorgio Bartoloni alla batteria e Marco Postacchini al sax baritono. Presto si definisce un sound particolarmente energico impostato sul groove e su una ritmica dai connotati piuttosto eclettici capace di spaziare da un jazz di tipo mainstream a sonorità tendenti al funk e al soul. L’idea di base è quella di fondere il groove tipicamente sixties delle band di Lou Donaldson o di Lonnie Smith, con il linguaggio jazzistico e le composizioni di autori moderni (Mintzer, Metheny, Brecker, ecc…). Il risultato è stato un incontro a metà strada tra funk, jazz e soul; uno stile caratterizzato da una ritmica decisa e dal calore dell’hammond. Perl'occasione verrà presentato il nuovo album già disponibile sulle principali piattaforme online. INGRESSO LIBERO Info e prenotazioni: Michele 338 3738660 Bagni M48, Lungomare Marconi -Senigallia ( AN ) Con applicazione delle norme dei recenti protocolli di sicurezza