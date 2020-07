Descrizione evento: Alla scoperta di una delle valli glaciali più belle dei Monti Sibillini. Dopo un breve tratto in autobus inizieremo la risalita verso il monte Cornaccione e il Cristo delle Nevi per prendere “la Passaiola” ed immergerci nella Val di Bove. Vi sembrerà quasi di essere stati catapultati in Svizzera. Rientro per lo stesso itinerario. Attività organizzata in collaborazione con l'Associazione GoodmorningSibillini e il Bike Park di Frontignano Prezzo adulti: 15 € Prezzo bambini: 10 € Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica / Escursionistica Dislivello: 500 m Tempo di percorrenza effettivo: 3:40 ore Lunghezza: 9 km Requisiti richiesti Non essere alla prima esperienza in montagna Essere un po' allenati alla camminata Capacità di percorrere sentieri stretti, a volte esposti e su fondo misto (sassi, pietre, erba) Ritrovo principale ore 8:30 Piazzale dell'hotel Felycita, vicino alla fontana, Piazzale Selvapiana, 1, 62039 Frontignano, Ussita MC, Italia, Frontignano, Ussita Vedi tutti i dettagli nel nostro sito