Descrizione evento: Venerdì 24 luglio, alle ore 21, si terrà al Villino Romualdo di Trecastelli il secondo appuntamento di LIBRI PER TUTTI – mini rassegna di lettura, con la presentazione del libro PERICLE TIRANNO di Alessio Messersì (Ventura Edizioni). Dopo i saluti istituzionali l’incontro, condotto dall’attore Mauro Pierfederici, vedrà gli interventi dell’autore Alessio Messersì e dell’editrice Catia Ventura.Un testo teatrale per cinque attori, scritto dal giovane Messersì, che ha un percorso legato al teatro e alla ricerca drammaturgica già definito e importante: dopo la laurea al DAMS di Roma ha preso parte a importanti spettacoli e recital, approfondendo costantemente gli studi sul teatro e la drammaturgia. Il libro ha come protagonista Pericle, sotto la cui guida Atene raggiunse un periodo talmente importante dal punto di vista culturale, artistico ed economico conosciuto come il secolo d’oro. “Se un giorno, per un caso fortunato, Il popolo perdesse ogni affezione per il teatro, manipolarlo sarebbe uno scherzo. Il palcoscenico si è scagliato contro gli abusi del potere per millenni. Fin dalla culla, infatti, in quell'Atene del V secolo a.C. dov'è nato. Ed ecco allora che Pericle, il grande stratega che tiene le redini della polis, deve scontrarsi con l'astuto Cratino, un commediografo pronto a tutto pur di fargli perdere il favore del popolo. Una battaglia rischiosa, mentre l'ombra di una guerra con Sparta incombe minacciosa all'orizzonte. Chissà, forse l'intervento di una donna sagace potrebbe essere determinante”. La presentazione del libro è promossa dalla Città di Trecastelli e dalla Biblioteca Comunale. La partecipazione è a ingresso libero e il pubblico potrà accedere secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in numero contingentato.