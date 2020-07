Descrizione evento: “Dal tramonto alle stelle” è il modo in cui la Cantina Mazzola vi accoglie nella sua vigna. Abbiamo sistemato 5 tavoli all’interno tra olivi e vigneti, tutti con un panorama incantevole, che sono a vostra disposizione. Quando arrivate in cantina all’accoglienza vi daremo il nostro box pensato per la serata: due o più calici o una bottiglia di vino (che potete scegliere dalla nostra selezione), pane con i nostri oli monovarietali Raggia o Leccio del Corno, un assaggio di alcuni prodotti tipici della nostra zona e tutto il necessario per trascorrere in tranquillità la serata e tutto pensato per accompagnare i nostri vini nell'aperitivo.

Per info e prenotazioni: 3332900127 - info@cantinamazzola.it