Descrizione evento: L'8 e il 9 agosto torna dopo una pausa di qualche anno San Giorgio Antiques, il mercatino di antiquariato, collezionismo e vintage nato a Porto San Giorgio nel 2004.

Il Mercatino negli anni si è consolidato diventando punto di riferimento delle mostre evento di antiquariato nel centro Italia, varcando i confini regionali. Espositori professionisti del settore dell'antiquariato e collezionismo riconoscono in questo mercatino un marchio di qualità, garanzia di alto livello degli espositori partecipanti.

San Giorgio Antiques, evento realizzato in collaborazione con la Proloco e con il patrocinio del Comune di Porto San Giorgio, Assessorati Cultura e Commercio, prevede la partecipazione di circa 60 operatori qualificati e selezionati, che saranno ospitati all’interno di gazebo bianchi m 4x4 e m 4x3 ordinatamente allestisti, creando un percorso prezioso e suggestivo, tra arredi antichi, specchiere, credenze, consolle, poltroncine, sedie, tavoli e tavolini, letti e librerie e complementi d’arredo di pregio.

La manifestazione è organizzata dalla ditta Brandozzi A. & C. snc che opera nel settore delle mostre di antiquariato da oltre trent’anni, promuovendo eventi specializzati che vedono la partecipazione di importanti antiquari nazionali. Tra i principali eventi organizzati si segnalano l’Antico e le Palme di San Benedetto del Tronto, Senigallia, Milano Marittima e Forte dei Marmi, l’Antico nelle Dolomiti a Cortina d’Ampezzo, i Mercatini Antiquari di Ascoli e Ancona che si svolgono ogni mese da oltre 25 anni. Ad arricchire la manifestazione ci sarà la mostra collaterale "Porto San Giorgio di una volta: il suo mare, i suoi uomini di mare" dedicata a Porto San Giorgio antica e al suo legame con il mare. Sulla rotondina Silenzi, negli orari del mercatino, saranno esposti stampe, foto, quadri dedicati all'uomo e al mare. La mostra è a cura della Proloco di Porto San Giorgio. INFO: Segreteria organizzativa Brandozzi A. & C snc tel. 0736 256956 - 393.9862023 www.mercatiniantiquari.com info@mercatiniantiquari.com FB @mercatino.antiquario IG #mercatiniantiquari