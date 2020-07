Descrizione evento: Quarto appuntamento con TRECASTELLI CINEMA SOTO LE STELLE, rassegna che porta il grande schermo nelle piazze e nei parchi del territorio, martedì 28 luglio 2020, alle ore 21, nei Giardini di Pro Loco Ripe, con la proiezione del film NOW YOU SEE ME 2.Una pellicola avvincente, che vanta un cast d’eccezione tra cui attori come Daniel Radcliffe, Mark Ruffalo e Morgan Freeman. Tra magia, illusione, spettacolo, i Quattro Cavalieri si ritroveranno ad affrontare una nuova avventura. E’ trascorso un anno da quando hanno ingannato l’FBI, guadagnandosi il favore del pubblico con i loro spettacoli di magia alla Robin Hood e gli illusionisti tornano con una nuova performance: il loro nuovo obiettivo è smascherare le pratiche illegali di un magnate della finanza. Walter Mabry è infatti il prodigio della tecnologia che minaccia la vita e la reputazione dei Cavalieri, spingendoli a tirar fuori dal cilindro i loro trucchi più sofisticati. I quattro dovranno tentare dunque il tutto per tutto, dando vita a una performance unica… La rassegna proseguirà con altri tre appuntamenti nel mese di agosto: martedì 4 a Passo Ripe con THE PILLS - sempre meglio che lavorare; mercoledì 12 a Brugnetto con PENG e i due anatroccoli e infine martedì 18 a Croce di Castel Colonna con il film MADE IN ITALY. TRECASTELLI CINEMA SOTTO LE STELLE è promosso dalla Città di Trecastelli e dall’Associazione Artistico Culturale Nuvolepiatte. Tutte le proiezioni si terranno alle ore 21.00 e sono a ingresso libero. Il pubblico potrà accedere secondo le modalità previste dalla normativa vigente e in numero contingentato.