Descrizione evento: Escursione ad anello nella Valle dei Tufi con sosta per conoscere le bellezze paesaggistiche di Mondolfo e della Stacciola tra siti storici, rurali e naturalistici di gran pregio! La passeggiata sarà una piacevole camminata verso le ore fresche del tramonto immersi nella natura e nella biodiversità della Valle dei Tufi! Percorso: Madonna delle Grotte - Fonte Grande - Carestia - Valle dei Tufi - Stacciola - Fonte Piccola - Madonna delle Grotte. Trasporto: mezzi propri Nota COVID-19: l’escursione è rivolta ad un numero limitato di persone; durante l’escursione dovremo mantenere un distanziamento interpersonale di 2 metri e le mascherine pronte all’uso (non indossate durante la progressione) Prenotazione obbligatoria entro le ore 18.00 di domenica 2 agosto. Prezzo adulti: GRATIS!!! Dettagli utili Grado di difficoltà di tipo Turistica Dislivello: 200 m Tempo di percorrenza effettivo: 1 ora Lunghezza: 4 km Requisiti richiesti Questa proposta è adatta a tutti Ritrovo principale Parcheggio del Santuario della Madonna delle Grotte, ore 17:00, Via Le Grotte, 61037 Mondolfo PU, Italia, Vedi tutti i dettagli nel nostro sito