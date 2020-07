Non definito

Descrizione evento: Titolo: Biografia di un labirinto e di un Minotauro

Dove: Sorti di Pieve Torina (MC)

Quando: il labirinto è percorribile tutto agosto 2020 su appuntamento chiamando o scrivendo al 347 6884960 oppure info@arteviola.com

Esposizione: Dall'11 al 20 agosto sarà presente anche Viola Di Massimo con le opere: "Lettere d'amore di una viaggiatrice" la pubblicazione di Icone Edizioni che raccoglie scritti e dipinti, e "Tutte le vite che sei".

Orari: Dalle 17.00 alle 19.30

Ad agosto 2020 il labirinto dal titolo "Ad ogni passo un Minotauro" realizzato a Sorti di Pieve Torina (MC) nel 2015 e censito dalla Labyrinth Society sarà aperto al pubblico su appuntamento. Dall'11 al 20 agosto dalle 17.00 alle 19.30 sarà anche accompagnato da due opere dell'artista Viola Di Massimo: "Lettere d'amore di una viaggiatrice" la pubblicazione di Icone Edizioni che raccoglie scritti e dipinti, e "Tutte le vite che sei" : siamo fatti di molte personalità, forse viviamo in universi paralleli, ma siamo anche noi un universo unico dove le nostre personalità convivono nello stesso luogo, con ruoli diversi: ognuna fatta appositamente per affrontare ogni accadimento la vita ci proponga.



*il luogo dove si trova il labirinto è ampio e all'aperto, saranno rispettate le normative in vigore riguardo l'emergenza covid.