Descrizione evento: SABATO 01 AGOSTO

| W H I T E D I N N E R & S H O W - Marotta | LIVE Edt. Presenta

Cena Spettacolo e sonorità in riva al mare..

????I L D I A V O L O & A C Q U A S A N T A in...

T H E I T A L I A N J O B ??

Open Dinner h. 21.00



> > F E S T A H A W A I A N A < <

Special live

Il Diavolo & l'Acqua Santa

--- THE ITALIAN JOB ---

Metti, una sera a cena... Il concerto che non ti aspetti, ma che desideri da sempre. Pensa a quattro voci, alla chitarra, alla tromba, al pianoforte; poi attendi l’organo, il contrabbasso, la batteria e le percussioni. Ora immagina i gilet, i papillon, la brillantina, e batti a tempo il piede nella tua cap-toe. Le luci si accendono sul palco: è il chiaroscuro dello swing. È il ricercato sound de Il Diavolo e l’Acqua Santa; il timbro elegante e raffinato dello swing all’italiana e l'energia del rock'n'roll.

RICONOSCI LOUIS PRIMA, CHUCK BERRY, FRED BUSCAGLIONE E RENATO CAROSONE?

Adesso è il momento di ballare: il boogie-woogie è tornato in città. https://bit.ly/DeAtheitalianjob After Concert dj set:

Selezione musicale

ALESSANDRO BALDINI dj





Il Nostro MENU’ - Primo: Rigatoni alle vongole, gamberi, canocchie e ceci

- Secondo: Grigliata mista

- Contorno : patate arrosto

- Dolce: semifreddo al limone

- Vino in bottiglia (3 pax)

- Acqua

- Caffe Price 28€



** GRADITA LA PRENOTAZIONE **

Info

338 3817547

389 0217497



S p e c i a l P a r t n e r

Mille1notte - Events

Yellow Eventi

Principe Premium Drink S p e c i a l D I N N E R

Ristorante "Il Punto" Marotta

Possibilità di prenotazione tavoli per festeggiare qualsiasi tipo di ricorrenza , sia per l'aperitivo che per il dopo cena. Lungomare Colombo C., 61037 Marotta, Italy