Descrizione evento: A grande richiesta torna l'Alba al Conero: in canoa da Portonovo e colazione alle Due Sorelle



Quando il cielo si colora di rosa, le acque del mare si tingono di un colore chiaro ed una leggera brezza crea delle pieghe sulla superficie del mare. Il sole nasce discreto all’orizzonte e lentamente arriva ad illuminare le nostre canoe.



E' così che un itinerario in canoa diventa unico se il contesto in cui si svolge è quello della costa del Conero.



In gruppo, lentamente, accompagnati dalle nostre guide, vi condurremo alla scoperta delle calette selvagge del Parco Regionale del Monte Conero.

Partiremo dalla Baia di Portonovo, e dopo aver lasciato alle nostre spalle, la Torre De Bosis collocata a guardia sul mare, la suggestiva Vela, i forni, la spiaggia dei Gabbiani raggiungeremo la splendida caletta delle Due Sorelle.

Sarà un'alba incantevole, dove il mutare dei colori, ci accompagnerano fino al momento in cui il sole, si leverà alto nel cielo!

Dopo una colazione con caffè caldo e ciambellone tipico, riprenderemo la via del ritorno mentre il tutto prende vita!



Cosa portare



Cappello, asciugamano, costume da bagno, ricambi e felpa, acqua, sandali da scoglio, occhiali da sole, crema protettiva, sacca a tenuta stagna (fornita dall'organizzazione) o contenitore sigillato per telefono e portafoglio.



Appuntamento; Parcheggio della Torre località Portonovo

https://www.google.com/maps?ll=43.562748,13.595064&z=18&t=m&hl=it&gl=IT&mapclient=embed&cid=16925339024165906796



Costi

Quota: € 35 pagamento sul posto

Portare almeno 2 euro e 50 centesimi per parkimetro fino alle 10:00



LA QUOTA COMPRENDE



Guida naturalistica per la conduzione del gruppo in canoa;

Escursione guidata in canoa biposto nel Parco Naturale del Conero;

Noleggio Canoa biposto

Tappe per bagni rinfrescanti e sosta presso alla spiaggia delle Due Sorelle; con colazione



Ritrovo: h 4:30 Baia di Portonovo

Parcheggio Lato Torre (AN)



Evento a numero chiuso, prenotazione obbligatoria tramite il numero 3356471228 anche a mezzo whatsapp .