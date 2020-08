Nelle vicinanze di questo evento, Marche in Festa raccomanda alcuni locali/attività/aziende:

Descrizione evento: Secondo appuntamento con AMBARABA’ 2020, 22° Festival di Teatro Ragazzi e di Figura. La rassegna è promossa dal Comune di Trecastelli e dall’Associazione Teatro Giovani Teatro Pirata. La prossima tappa sarà domenica 2 agosto, alle ore 21.30, nel Centro Storico di Castel Colonna, con lo spettacolo ALBERO della Compagnia Cerchio Tondo. Attori e burattini introdurranno piccoli e grandi spettatori nel magico mondo dell’albero. Il Cantastorie e il Merlo racconteranno diverse storie dell’albero, tra cui l'Albero Universale illustrato dal Mago Merlino, Il Fungo e i suoi due Bachi e, dopo una grande alluvione, la Storia dell'Albero del Bosco. Quando tutto sembrerà essere al suo posto, il Merlo si accorgerà che manca il frutto... Storia del Mago delle Radici, tra varie vicissitudini l'albero riuscirà ad avere il suo Frutto, ma proprio questo diventerà la causa del conflitto tra una Lei e un Lui che passavano di là…Il racconto sembra proprio finire male, per fortuna l'Albero è pieno di risorse: farà uscire fuori il suo Spirito che danza e spargerà i Semi, rinnovando la speranza della nuova vita. AMBARABA’ 2020 proseguirà con un altro appuntamento nel mese di agosto: domenica 9 a Monterado con IBAN IL TERRIBILE – Eco Concerto con strumenti riciclati della Compagnia Riciclato Circo Musicale. Per informazioni, prenotazioni e biglietti: 0731 56590 – 334 1684688. Gli spettacoli si svolgeranno nel rispetto delle normative vigenti in termini di distanziamento e misure di sicurezza.